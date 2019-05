Grèce : rivalité entre les fondations Onassis et Niarchos.

Antoine Pecqueur nous parle aujourd’hui de la Grèce où le premier ministre Alexis Tsipras se prépare à affronter un triple défi électoral : les élections européennes et régionales de mai et les législatives à l’automne. Comment se porte la culture, et notamment la musique, en Grèce depuis la crise de 2008 ?

