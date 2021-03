Yandé Codou Sène, la voix du Sénégal

On aurait pu ne jamais entendre cette voix. La Sénégalaise Yandé Codou Sène a été pendant plus de 20 ans la "griotte" du président Léopold Sedar Senghor et elle a attendu ses 66 ans pour enfin enregistrer son premier album.

Yandé Codou Sène est née en 1932 dans la province du Sine-Saloum. Elle appartient à la communauté sérère. Très jeune, sa mère lui apprend les chants traditionnels et sa voix ne passe pas inaperçu : partout lors de cérémonies diverses, on peut entendre cette petite fille entonner des chansons avec facilité.

Elle n’a que 16 ans quand elle fait une rencontre qui va changer sa vie. Elle croise la route de Léopold Sedar Senghor. Tous deux viennent de la même région, partage les mêmes traditions. Alors quand il devient le premier président du Sénégal indépendant en 1960, elle sera là, à ses côtés, pour chanter la musique de son pays et son ethnie, les sérères.

Elle devient la “griotte" du président. Dans la musique traditionnelle sénégalaise, les griots et griottes sont des artistes qui préservent et portent la culture musicale d’une région ou d’un pays. Pendant 30 ans, Yandé Codou Sène sera donc au service du président mais aussi au service d’une musique, de chants, de textes, de poèmes qu’elle magnifiera de sa voix grave.

La cantatrice du Sénégal

On l’appelait la cantatrice et il en a fallu de peu pour que sa voix sombre dans l’oubli et reste uniquement un souvenir pour les personnes présentes lors des discours du président sénégalais puisque son premier disque sort en 1998, quand la chanteuse a déjà 66 ans.

Il s’intitule Night Sky in Sine Saloum et mélange ses compositions à elle, des reprises de chansons traditionnelles, quelques plages de musiques instrumentales et une chanson qui deviendra peut-être la plus célèbre d’elle : Gainde.

Dans cette chanson, Yandé Codou Sène célèbre un animal, le lion, autrefois très présent au Sénégal et symbole de courage, de force, de témérité. Mais sa voix enregistrée a tout de même été entendue un peu avant la sortie de ce premier album grâce à un artiste sénégalais mondialement connu.

La rencontre avec Youssou Ndour

Le jeune chanteur Youssou Ndour, au début des années 90, décide de prendre en main la carrière de son ainée, il veut que cette voix traverse les frontières du Sénégal et va donc enregistrer avec elle deux albums.

Ensemble, le duo va chanter sur scène, faire des tournées... c’est ce qui permettra aussi à Yandé Codou Sène de se lancer ensuite toute seule dans l’enregistrement de son album puis de prêter aussi sa voix à des bandes originales de films comme Karmen Gei où la chanteuse fait aussi une apparition.

Son nom reste trop peu connu pour une artiste qui a autant marqué un pays, en tout cas sur la scène politique, pendant 20 ans, mais elle n’a jamais cherché à devenir une star. Les dernières années de sa vie, après avoir dormi dans les plus beaux hôtels, elle les a passé modestement, en continuant à chanter pour des cérémonies et fêtes, pour le plaisir mais aussi pour vivre convenablement.

La chanteuse est morte le 15 juillet 2010 dans son pays natal. Elle a transmis son talent à de jeunes chanteuses, dont sa fille, et il nous reste heureusement quelques beaux enregistrements qui rendent cette voix immortelle.