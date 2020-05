Les chœurs féminins à travers cinq pays africains

Soudan, Mauritanie, Guinée, Sénégal, Afrique du Sud... Quels sont les points communs entre ces cinq pays ? Tous possèdent des communautés où les femmes se réunissent pour chanter ensemble, à l'unisson ou non. Petit tour non exhaustif des plus beaux chœurs féminins d'Afrique.

Fête Baga au village de Marara, région de Boffa, danse avec masques., © Getty / Xavier DESMIER /Gamma-Rapho