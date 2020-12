Les chants de révolte des mondine en Italie

On retrouve les mondine au 20e siècle dans la vallée du Pô, région du nord de l’Italie. Les mondine sont ces femmes qui viennent de tout le pays enlever les mauvaises herbes dans les rizières. Un travail saisonnier, difficile et mal rémunéré. Pour se distraire et lutter, les mondine chantaient.

Des mondine dans les rizières d'Italie en 1907, © Getty / DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA /