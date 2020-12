Ashwini Bhide-Deshpande, la voix indienne du chant khyal

Représentante de la musique hindoustanie (musique classique indienne), Ashwini Bhide-Deshpande sublime le chant khyal, répertoire propre à l'Inde du nord. Un genre très codifié mais qui offre aussi aux interprètes une liberté pour improviser et sublimer cette musique.

Direction l'Inde du nord à la découverte de la musique hindoustanie en compagnie de la chanteuse Ashwini Bhide-Deshpande. Dans son dernier disque, ‘Le chant khyal ou l’art de l’imagination’, album enregistré à Paris en 2018, on entend la beauté et la virtuosé de la chanteuse indienne dans l'art du chant khyal, un répertoire propre à l'Inde du nord.

, © Maison des Cultures du Monde

C’est une musique qui s’apprend, très codifiée et on peut vite s’y perdre dans le vocabulaire. S'il ne fallait donc retenir qu’un mot, ce serait râga, un terme musical apparu il y a de nombreux siècles.

Le râga est au cœur de la musique hindoustanie. Grâce à ce concept musical, certaines règles de tonalité, de notes utilisées etc. sont respectées. C’est donc un modèle, un cadre qui permet tout de même une dimension créative pour le chanteur ou la chanteuse, il donne un espace de liberté que les interprètes utilisent pour sublimer le chant.

Chanter et improviser

Dans ce disque, la chanteuse Ashwini Bhide-Deshpande se distingue par la beauté de sa voix, par sa maîtrise de l’intonation, par la rapidité parfois dans certains extraits, mais aussi par ses improvisations. Les interprètes de musique hindoustanie s’illustrent grâce à leur capacité à transcender les règles, à apporter dans cette musique leurs savoirs et leurs longues années d’apprentissage.

L'apprentissage d'ailleurs est un élément très important dans la musique hindoustanie puisqu'elle s’apprend avec un maître. Et la relation maître/disciple est primordiale. L’autrice du livret du disque que l’on écoute ce matin, l’ethnomusicologue Ingrid Le Gargasson raconte que parmi toutes les versions qui existent d’un chant, les interprètes vont toujours se référer à celle de leur maître.

à réécouter AUDIO 3 min émission La chronique de Christophe Chassol Retour à mes amours indiennes

La voix d'Ashwini Bidhe-Deshpande aurait pu ne jamais être enregistrée ou entendue sur scène puisque cette Indienne a débuté des études scientifiques. Elle a notamment réalisé une thèse de doctorat en biochimie. Mais elle a abandonné et choisi la musique, par envie, par vocation, par talent aussi.

Une chanteuse indienne fan de Marie Curie

L’esprit scientifique ne l’a pourtant jamais vraiment quitté, et elle est devenue une des spécialistes de Marie Curie, la célèbre physicienne et chimiste. Ashwini Bhide-Deshpande a traduit en marathi, langue indienne parlée dans certaines régions du pays, la biographie de la scientifique écrite par sa fille, Eve Curie.

Je dois simplement écouter ce que le raga a à dire aujourd’hui et en fonction, tracer ma voie.

A l’image d’une Marie Curie inlassable travailleuse et chercheuse, Ashwini Bhide-Deshpande continue, elle aussi, d'œuvrer pour la musique. Elle pense que le râga doit être pris très au sérieux, doit être étudié, compris, analysé tout en gardant cette forme de liberté. Dans un entretien publié dans le livret du disque, elle dit :

“Le corps du râga décide du chemin à prendre. En tant qu’artiste, c’est ma responsabilité d’écouter ce raga, ce qu’il demande sur le moment. Je ne suis pas un auteur de pièces de théâtre qui écrit les dialogues pour chaque personnage. Je dois simplement écouter ce que le raga a à dire aujourd’hui et en fonction, tracer ma voie.”

Le disque ‘Le chant khyal ou l’art de l’imagination’ est un projet mené par Jeanne Miramon-Bonhoure, Ingrid Le Gargasson et l’association Kalasetu, projet qui a reçu le prix et le soutien de la Maison des Cultures du Monde, c’est ce qui a permis de faire venir en France Ashwini Bhide-Deshpande et d’enregistrer sa voix.