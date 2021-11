Claude Arrieu et l'opéra radiophonique La coquille à planètes

Claude Arrieu a signé la musique du premier opéra radiophonique expérimental : La coquille à planètes, sorte de déambulation autour des signes astrologiques diffusé après la guerre en 1946, sur un livret de Pierre Schaeffer.

Louise-Marie Simon, de son vrai nom, a composé la musique d’une œuvre qui a révolutionné la radio. Nous sommes en 1946, juste après la Libération, et sur les ondes est diffusé pour la première fois _La coquille à planètes. C_réé en pleine guerre, dans les années 43-44, l'œuvre devient le premier opéra radiophonique expérimental.

Ancêtre de la fiction radiophonique, l'opéra radiophonique est un récit fictif avec des voix et des bruitages, mais où la musique et le chant prennent une place plus importante.

Compositrice et metteuse en ondes

Claude Arrieu était à la bonne place. Elle maîtrisait à la fois la composition, avec un premier prix reçu au conservatoire de Paris en 1932, et l’univers de la radio dans lequel trois ans plus tard. Elle se forme au tout nouveau métier de metteuse en ondes, personne chargée de réaliser ces pièces radiophoniques. Parfois elle alliait ces deux métiers, comme quand elle participe à l’aventure de La coquille à planètes.

Assistante de Pierre Schaeffer, compositeur qui crée le studio d’essai de la RTF (devenue Radio France), elle reçoit cette proposition de collaboration et accepte.

“Nous allons faire une espèce de faux opéra, de faux-vrai opéra, le personnage va déambuler dans Paris après l’extinction des deux, va entrer à l’Opéra, et là, il va trouver à minuit un spectacle qui ne fera aucun bruit, mais qui fera beaucoup de bruit parce qu’on fera chanter le Capricorne, le Scorpion, le Cancer, des animaux effroyables, et nous n’avons aucune raison de nous refuser quoi que ce soit.”

Des techniques à la pointe

Cette déambulation autour des signes astrologiques donne une création radiophonique de 8h, diffusée par épisodes, qui va inspirer de nombreuses générations. A la fois sur l’utilisation des bruitages, de la mise en scène, en espace juste avec le son, mais aussi sur les techniques radiophoniques et musicales elles-mêmes.

Elle [la musique] doit avoir la valeur d’une couleur ou d’un bruit.

Pour Claude Arrieu la composition radiophonique était un genre à part entière. Elle disait : “C’est l’abnégation du compositeur en tant que purement lui-même. N’étant jamais au premier plan, la musique peut être un pivot, un prétexte. Elle doit avoir la valeur d’une couleur ou d’un bruit. Elle suggère, complète, ajoute parfois, mais ne sort jamais du décor.”

Claude Arrieu était une compositrice à la pointe des grands mouvements avant-gardistes, à la fois musicaux mais surtout concernant la radio. On lui doit beaucoup et ce que l'on entend dans La coquille à planètes, n'est qu’un petit aperçu de son immense œuvre.