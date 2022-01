Organique et engagée : l'œuvre de la compositrice Sivan Eldar

Avec son premier opéra, Like Flesh, donné à Lille, Sivan Eldar offre avec cette œuvre une vision globale de sa création, une musique tournée vers l'écologie, l'appel de la nature, y compris dans ce qui ne s'entend pas, et un récit autour du genre, de l'amour, le tout avec des musiques électroniques.

Imaginez le bruit des racines qui poussent, de la sève qui monte dans un arbre. Imaginez le son des fourmis qui creusent des tunnels dans la terre.. Et bien c’est un peu le pari de Sivan Eldar dans sa dernière œuvre, Like Flesh. La compositrice veut créer des sons imaginaires et pour cela elle fait appel à la musique électronique. Une quasi-constante dans son répertoire.

C’est pourtant avec le piano que Sivan Eldar découvre la musique, puis un professeur au conservatoire de la Nouvelle Angleterre de Boston lui donne le goût pour la composition. Cette nouvelle voie lui ouvre les portes des musiques électroniques mais aussi celles de la poésie et du texte. Elle travaille depuis plusieurs années avec la dramaturge et librettiste britannique Cordelia Lynn, c’est elle qui signe le texte du premier opéra de Sivan Eldar, Like Flesh.

Compositrice ancrée et engagée

Les femmes sont très présentes dans l’univers de cette compositrice, même si la plupart de ses œuvres sont écrites pour des voix hautes ou basses, pas forcément pour un chanteur ou une chanteuse. A l’exception peut-être de son projet A Woman Spilled, né de la rencontre avec une chanteuse issue du jazz et des musiques improvisées : Amyra Leon.

La musique comme une expérience

La dernière création de la compositrice a été donnée en création mondiale à l'Opéra de Lille, le vendredi 21 janvier. Like Flesh, son premier opéra, promet une expérience particulière : le public est installé dans une salle remplie de hauts-parleurs, y compris sous les sièges. Et dans la fosse, c’est l’ensemble Le Balcon dirigé par Maxime Pascal qui porte la musique de Sivan Eldar.