Le succès milanais des opéras de Maria Teresa Agnesi

Un chercheur australien soutient que certaines œuvres de Mozart ont été écrites par sa sœur, Maria Anna. Au-delà des destins brisés de certaines musiciennes, tournons-nous vers celles qui ont réussi, à l'image de Maria Teresa Agnesi, compositrice italienne contemporaine des Mozart.

Il y a les destins brisés, comme celui de Maria Anna Mozart, et puis il y a les vies de celles qui ont su composer en toute liberté et faire entendre leur musique dans toute l’Europe.

Maria Teresa Agnesi est née à Milan, quelques décennies avant Mozart, en 1718, dans une famille intellectuelle. Sa sœur est devenue une mathématicienne célèbre, et elle, Maria Teresa, une claveciniste, chanteuse et compositrice réputée.

Compositrice d'opéras joués à Milan

Elle compose entre 4 et 6 opéras dont un, Ciro en Arménie, donné pour la première fois dans ce théâtre milanais en 1753 sur un livret écrit par la compositrice. C’est un grand succès. Un historien italien présent à l’une des représentations témoigne de son admiration pour la musicienne :

“Elle n’a pas d’égal en Europe. Elle compose avec une telle inspiration, un tel goût, une telle intelligence et expressivité des mots, avec un style si innovant et avec un tel propos qu’elle pourrait impressionner n’importe qui”.

Connue au-delà de l'Italie

Elle parvient à vivre de son métier, de sa musique, aussi parce qu’elle est interprète, brillante claveciniste, et elle bénéficie du soutien des grandes cours européennes. Elle compose des œuvres pour les gouverneurs, princesses, impératrices et autres personnalités puissantes d’Europe. Mais son mariage en 1752 la met en position très difficile financièrement. Son époux la plonge dans la misère et elle meurt le 19 janvier 1799 à Milan criblée de dettes.

Avant cette descente aux enfers, la compositrice parvient à écrire de nombreuses pièces, pour son instrument, le clavecin, mais aussi de la musique pour des ensembles, et pour les deux comme le concerto pour clavecin, dont la partition a été conservée.

Pour revenir à Mozart, Maria Teresa Agnesi l’a rencontré lors d’un de ses voyages en Italie avec son père en 1770, sans sa sœur cette fois. Il avait 14 ans, et elle 62. Sa présence dans un cercle restreint de personnes appelées pour venir écouter ce jeune prodige, était un signe de sa grande popularité.

Sa musique vocale a été enregistrée par l'ensemble italien Il Mosaico dans deux disques, un consacrés à des airs accompagnés par un ensemble instrumental, l'autre reprend quelques airs d'opéras de la compositrice.