Elfrida Andrée, première organiste (et télégraphiste) de Suède

La Suédoise Elfrida Andrée s'est illustrée au XIXe siècle en tant que pionnière dans de nombreux domaines : celui de l'orgue, des télégraphes, de la composition et de la direction d'orchestre. Des prouesses qu'elle parvient à mener grâce à ses talents mais aussi grâce à son militantisme.

Son nom sonne peu assez suédois mais c’est bien sur l’île nordique de Gotland, au cœur de la mer baltique, qu’est née Elfrida Andrée en 1841. Elle suit très tôt une riche éducation musicale. Son père, fervent défenseur des droits des femmes, la pousse à prendre des cours dans différentes villes européennes pour parfaire ses connaissances en musique, surtout autour d’un instrument peu pratiqué par les jeunes filles de l’époque : l’orgue.

À lire aussi AUDIO 25 min émission Musicopolis 1884, Göteborg : Création du « Trio en sol mineur » d'Elfrida Andrée

L'orgue et la loi

Dans cette situation, le clergé, en plus, s’oppose clairement à sa venue. Aidée par son père, Elfrida Andrée va s’engager dans une bataille juridique qui va durer quatre ans et après de nombreux débats dans la presse, auprès de l’opinion publique, une loi est votée en mars 1861 qui autorise les femmes à devenir des organistes professionnelles.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Deuxième victoire pour une profession inattendue

Encouragée par cette première victoire, la musicienne va poursuivre son activité d’organiste mais aussi se lancer dans un nouveau combat pour les femmes : celui de pratiquer un autre métier, qui n’a rien à voir avec la musique, le métier de télégraphiste, les personnes chargées de réceptionner et transcrire des télégrammes. Elle va se former et devenir la première télégraphiste de Suède. Par la suite, le métier va d’ailleurs largement se féminiser.

Mais Elfrida Andrée n’en reste pas là de ses multiples talents et convictions. En plus de devenir organiste réputée et télégraphiste pionnière, elle se met sérieusement à la composition, notamment pour orchestre, des orchestres qu’elle dirige, autant de terrains encore peu exploités par les femmes, encore moins dans son pays natal.

À lire aussi AUDIO 2 min émission La chronique d'Aliette de Laleu 1, 2, 3 morceaux pour piano d’Agathe Backer Grøndahl

Elle va écrire plus d’une centaine d'œuvres, pour son instrument, on écoutait en début de chronique sa symphonie pour orgue, mais aussi des musiques de chambre, des lieder, deux messes et même un opéra. Elle demande à une amie d’en écrire le livret, cette amie qui n’est autre que l’écrivaine suédoise Selma Lagerlöf, prix Nobel de littérature en 1909. Il n'existe pas d'enregistrements de cette œuvre, mais la compositrice a écrit une Suite orchestrale inspirée de son unique opéra, musique interprétée et enregistrée par l'Orchestre symphonique de Stockholm.