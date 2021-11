Joanna Bruzdowicz : sa rencontre avec Agnès Varda

La pianiste et compositrice française d'origine polonaise Joanna Bruzdowicz est morte le 3 novembre 2021, à l’âge de 78 ans. Elle était connue pour sa collaboration avec la réalisatrice Agnès Varda. Mais comment se sont-elles rencontrées ?

Nous sommes en 1985, Agnès Varda vient de terminer son film Sans toit ni loi, l’histoire d’une sans abri retrouvée morte au pied de deux cyprès. La réalisatrice cherche la musique qui pourrait accompagner les images de son œuvre.

Dans une interview, elle raconte : “Je voulais pour ce film avec une fille errante, rude, violente, qui déteste tout et tout le monde, je voulais une femme compositrice”. Elle se rend alors chez un disquaire pour demander de l’aide. Ce dernier lui propose plusieurs disques puis lui met entre les mains un enregistrement du Varsovia String Quartet qui comprend le premier quatuor à cordes de Joanna Bruzdowicz.

Grande mélomane, Agnès Varda trouve l'œuvre un peu difficile mais accroche avec le 2e mouvement du quatuor (intitulé La Vita). Elle appelle alors directement la compositrice et lui fait une proposition. Joanna Bruzdowicz raconte cette scène dans une interview donnée pour la Cinetek :

Voilà comment une musique contemporaine, signée par une compositrice à l’époque peu connue, s’est retrouvée au cœur du film d’Agnès Varda, Sans toit ni loi, film sélectionné à la Mostra de Venise cette même année 1985.

Des variations autour de son quatuor à cordes

Dans son interview, Joanna Bruzdowicz raconte que la réalisatrice lui a demandé des fragments supplémentaires pour le film. Elle a donc proposé des variations. Et à ce sujet, la compositrice raconte une anecdote passionnante qui en dit beaucoup sur Agnès Varda et sur la musique de films en général.

C’est trop beau, c’est trop fort, ça va casser mon image, tu dois changer ça.

Après avoir donc écrit ces variations autour des thèmes de son premier quatuor, elle appelle des instrumentistes pour enregistrer ces fragments supplémentaires. La réalisatrice est de l’autre côté de la vitre, en régie, et lui fait de grands signes. Joanna Bruzdowicz lui demande ce qu’il se passe et Agnès Varda lui répond : “C’est trop beau, c’est trop fort, ça va casser mon image, tu dois changer ça.” La compositrice s’exécute et offre une autre version qui sera prise pour le film.