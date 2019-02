Hélène de Montgeroult et La Marseillaise

La Marseillaise célèbre ses 140 ans en tant qu'hymne national français, l'occasion de revenir sur une figure féminine de la musique au temps de la Révolution : la pianiste, compositrice et grande pédagogue Hélène de Montgeroult. Marquise, elle ne peut devenir artiste complète car les nobles n'ont pas le droit de travailler au XVIIIe siècle, mais elle sera connue de réputation et ses salons très privés accueilleront quelques grands musiciens de l'époque dont le violoniste Giovanni Battista Viotti. De sa vie, on connaît un épisode cocasse raconté (et romancé) par Eugène Gautier : l'histoire d'une Marseillaise improvisée devant le Comité de Salut public...

Pour aller plus loin... Lire Hélène de Montgeroult, La Marquise et la Marseillaise de Jérôme Dorival ou regarder le reportage consacré à la compositrice et réalisé par le CNSMD de Paris.