Musique sorcière : les Sutartinés de Lituanie

A l'occasion de la sortie du livre Compositrices, l'égalité en acte coédité par le Centre de documentation de la musique contemporaine et les éditions MF, Aliette de Laleu revient sur un genre musical qui puise ses sources dans la culture sorcière : les Sutartinés.

Chant polyphonique lituanien interprété et dansé par des femmes, il a resurgi au cours du XIXe siècle et reste depuis une des principales sources d'inspirations pour de nombreux.ses compositeur.trices de Lituanie et d'ailleurs.