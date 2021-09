Grażyna Bacewicz, la Pologne dans l'archet

Elle compose sa première sonate pour violon seul pendant la guerre et crée cette œuvre lors d'un concert clandestin à Varsovie. Sa deuxième sonate pour violon seule sera écrite près de 20 ans plus tard, en 1958, et ce sera la dernière sonate de Grażyna Bacewicz.

La compositrice, violoniste et pianiste polonaise Grażyna Bacewicz