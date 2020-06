Entre amour et folie douce, le chant des Bāuls du Bengale

« Ni maître, ni ordre, je n’obéis à rien ». Les Bāuls vivent dans la région du Bengale, zone partagée entre l'Inde et le Bangladesh. Cette communauté d'artistes itinérants répond à sa propre philosophie et sa propre spiritualité. Chez les Bāuls, l'amour et la liberté sont des principes fondamentaux

Les Bauls vivent en Inde et au Bangladesh dans la région du Bengale. , © Getty / Soltan Frédéric/Sygma