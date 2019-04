Alma Rosé, violoniste et cheffe d'orchestre à Auschwitz

Issue d'une famille de grands musiciens : son père est premier violon de l'Orchestre philharmonique de Vienne et leader du Quatuor Rosé, et son oncle n'est autre que Gustav Mahler, Alma Rosé se produit en tant que soliste, fonde un orchestre 100% féminin et se produit dans toute l'Europe. Mais quand la seconde Guerre Mondiale éclate, la violoniste virtuose et juive, fuit en Angleterre puis aux Pays-Bas avant de se retrouver en France et de se faire attraper par la Gestapo.

Elle est envoyée à Drancy, puis à Auschwitz où ses talents de musicienne et sa personnalité affirmée se font remarquer. Alma Rosé devient cheffe d'un ensemble musical de déportées. L'orchestre joue pour les prisonniers et prisonnières du camp de concentration, et pour les SS. La musique au milieu de l'horreur.

Son histoire est racontée dans le livre Alma Rosé, De Vienne à Auschwitz de Richard Newman et Karen Kirtley publié aux éditions Notes de nuit et qui a reçu le prix de la biographie au Prix France Musique des Muses.

L'étude n°3 op.10 de Chopin

Paroles écrites par Alma Rosé et Margot Anzenbacher Vetrovcova sur la mélodie de l'Etude en mi majeur n°3 op.10 de Chopin :

En moi résonne une chanson,

Belle chanson,

Qui me fait revenir des souvenirs à l'âme.

Jusqu'ici mon cœur était en paix.

Ces doux sons retentissent à nouveau

Et m'envahissent.

La vie était lointaine,

Les rêves étrangers.

Mon cœur ! Tu as longtemps dormi,

Ma joie, mes désirs,

Mais reviennent à présent

Ma joie, mes désirs,

Ma profonde nostalgie,

Mes inquiétudes sans sommeil.

Tout revient à la vie.

Pourtant je ne veux

Que paix pour mon cœur ;

Je ne veux que le repos

Et oublier à jamais

Cette si belle chanson.