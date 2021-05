La Cantate BWV 87 « Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen »

Cantate BWV 87 « Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen / Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon nom » - 5e Dimanche après Pâques - 6 mai 1725 (Leipzig).

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 87 « Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen »

1. Arioso de basse « Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen »

2. Récitatif d’alto « O Wort, das Geist und Seel erschreckt »

3. Air d’alto « Vergib, O Vater, unsre Schuld »

4. Récitatif accompagné de ténor « Wenn unsre Schuld bis an den Himmel steigt »

5. Arioso de basse « In der Welt habt ihr Angst »

6. Air de ténor « Ich will leiden, ich will schweigen »

7. Choral « Muss ich sein betrübet ? »

Bogna Bartosz, mezzo-soprano

Jörg Dürmüller, ténor

Klaus Mertens, basse

Choeur baroque d’Amsterdam

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics (2007)

