La Cantate BWV 72 " Alles nur nach Gottes Willen "

Cantate BWV 72 " Alles nur nach Gottes Willen " - 3e dimanche après l'Épiphanie - 27 janvier 1726

Jean-Sébastien Bach

1. Choeur « Alles nur nach Gottes Willen »

2. Récitatif et arioso d’alto « O selger Christ der allzeit seinen Willen »

3. Air d’alto « Mit allem was ich hab und bin »

4. Récitatif de basse « So glaube nun »

5. Air de soprano « Mein Jesus will es tun »

6. Choral « Was mein Gott will das gescheh allzeit »

Sandrine Piau, soprano

Bogna Bartosz, contralto

Klaus Mertens, basse

Chœur baroque d’Amsterdam

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics CC72219 (2005)

