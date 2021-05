La Cantate BWV 68 « Also hat Gott die Welt geliebt »

Cantate BWV 68 « Also hat Gott die Welt geliebt / Ainsi Dieu a-t-il témoigné son amour pour le monde » - lundi de Pentecôte - 21 mai 1725.

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 68 « Also hat Gott die Welt geliebt »

1. Chœur « Also hat Gott die Welt geliebt »

2. Air de soprano « Mein gläubiges Herze »

3. Récitatif de basse « Ich bin mit Petro nicht vermessen »

4. Air de basse « Du bist geboren mir zugute »

5. Chœur « Wer an ihn gläubet der wird nicht gerichtet »

Carolyn Sampson, soprano

Peter Kooij, basse

Dmitri Badiarov, violoncelle da spalla

Bach Collegium du Japon

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 1641 (2008)

Retrouvez la traduction de la cantate en suivant ce lien