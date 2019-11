La Cantate BWV 49 « Ich geh’ und suche mit Verlangen »

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 49 « Ich geh’ und suche mit Verlangen »

1. Sinfonia instrumentale

2. Air de basse « Ich geh’ und suche mit Verlangen »

3. Récitatif de basse et soprano « Mein Mahl ist zubereit »

4. Air de soprano « Ich bin herrlich ich bin schön »

5. Récitatif de soprano et basse « Mein Glaube hat mich selbst so angezogen »

6. Duo de soprano et basse « Dich hab ich je und je geliebet »

Barbara Schlick, soprano

Gotthold Schwarz, basse

Willem Jansen, orgue

Christophe Coin, violoncelle piccolo

Ensemble baroque de Limoges

Direction Christophe Coin

Disque : Astrée E 8893 (1994)

, © Astrée

