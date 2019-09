La Cantate BWV 45 « Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist »

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 45 « Es ist gesagt, Mensch, was gut ist »

1. Choeur « Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist »

2. Récitatif de ténor « Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen »

3. Air de ténor « Weiss ich Gottes Rechte »

4. Arioso de basse « Es warden viele zu mir sagen an jenem » Tage

5. Air d’alto « Wer Gott bekennt »

6. Récitatif d’alto « So wird denn Herz und Mund »

7. Choral « Gib dass ich tum it Fleiss »

Bogna Bartosz, alto

Christoph Prégardien, ténor

Klaus Mertens, basse

Chœur et Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Volume 18 de l’intégrale

Disque : Challenge Classics CC72218 (2005)

, © Challenge Classic

Retrouvez les paroles et la traduction de laCantate 45