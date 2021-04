La Cantate BWV 42 « Am Abend aber desselbigen Sabbats »

Cantate BWV 42 « Am Abend aber desselbigen Sabbats / Le soir de ce même jour, le premier de la semaine » - 1er dimanche après Pâques - 8 avril 1725 (Leipzig)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 42 « Am Abend aber desselbigen Sabbats »

1. Sinfonia

2. Récitatif de ténor « Am Abend aber desselbigen Sabbats »

3. Air d’alto « Wo zwei und drei versammlet sind »

4. Choral en duo, soprano et ténor « Verzage nicht, o Hauflein Klein »

5. Récitatif de basse « Man kann hiervon ein schon Exempel sehen »

6. Air de basse « Jesus ist ein Schild der Seinen »

7. Choral « Verleih uns Frieden gnadiglich »

Gilian Keith, soprano

Daniel Taylor, contreténor

Charles Daniels, ténor

Stephen Varcoe, baryton-basse

Chœur Monteverdi

Solistes baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 131 (2007)

Retrouvez la traduction de la cantate en suivant ce lien