La Cantate BWV 32 « Liebster Jesu, mein Verlangen »

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 32 « Liebster Jesu, mein Verlangen »

1. Air de soprano « Liebster Jesu mein verlangen »

2. Récitatif de basse « Was ist’s dass du mich gesuchet »

3. Air de basse « Hier in meines Vaters Stätte »

4. Récitatif soprano et basse « Ach heikiger und grosser Gott »

5. Duo soprano et basse « Nur verschwinden alle Plagen »

6. Choral « Mein Gott öffne mir die Pforten »

Sophie Karthäuser, soprano

Michael Volle, basse

Akademie für alte Musik de Berlin

Direction Raphael Alpermann

Disque : Harmonia Mundi HMM 902368 (2018)

, © HM

Retrouvez la traduction de cette cantate en suivant ce lien