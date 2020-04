La Cantate BWV 31 « Der Himmel lacht, die Erde jubiliert »

Cantate BWV 31 « Der Himmel lacht, die Erde jubiliert » / « Le ciel rit, la terre jubile ». Cantate pour le 1er jour de Pâques Chapelle Ducale de Weimar (21 avril 1715)

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 31 « Der Himmel lacht, die Erde jubiliert »

1. Sonata instrumentale (Allegro)

2. Chœur « Der Himmel lacht ! Die Erde jubilieret »

3. Récitatif de basse « Erwünschter Tag ! Sei, Seele, wieder froh ! »

4. Air de basse « Fürst des Lebens, starker Streiter »

5. Récitatif de ténor « So stehe dann, du gottergebne Seele »

6. Air de ténor « Adam muss in uns verwesen »

7. Récitatif de soprano « Weil dann das Haupt sein Glied »

8. Air de soprano « Letzte Stunde, brich herein »

9. Choral « So fahr ich hin zu Jesu Christ »

Gillian Keith, soprano

James Gilchrist, ténor

Stephen Varcoe, basse

Chœur Monteverdi

Solistes Baroque Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Enregistré à la Georgenkirche d’Eisenach (Allemagne) les 23-24 avril 2000

Disque : Soli Deo Gloria SDG 128 (2007)

Retrouvez la traduction de cette cantate en suivant ce lien