La cantate BWV 248/6 « Herr, wenn die solzen Feinde schnauben »

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 248/6 « Herr, wenn die solzen Feinde schnauben »

1. Chœur « Herr, wenn die solzen Feinde schnauben »

2. Récitatif de l’évangéliste « Da berief Herodes die Weisen heimlich »

3. Récitatif de soprano « Falscher suche nur den Herrn zu fällen »

4. Air de soprano « Nur ein Wink von seinen Händen »

5. Récitatif de l’évangéliste « Als sien un den König gehöret hatten »

6. Choral « Ich steh an deiner Krippen hier »

7. Récitatif de l’évangéliste « Und Gott befahl ihnen im Traum »

8. Récitatif de ténor « So geht »

9. Air de ténor « Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken »

10. Récitatif en quatuor « Was will der Hölle Schrecken nun »

11. Choral « Nun seid ihr wohl gerochen »

Rachel Harnisch, soprano

Anke Vondung, mezzo-soprano

Maximilian Schmitt, ténor

Christian Immler, basse

Akademie für Alte Musik de Berlin

Direction Peter Dijkstra

Chœur de la radio bavaroise

Disque : BR Klassik 900902/2 (2011)

Retrouvez la traduction de cette cantate en suivant ce lien