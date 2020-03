La Cantate BWV 186 « Ärgre dich, o Seele, nicht »

Cantate BWV 186 « Ärgre dich, o Seele, nicht » - 7e dimanche après la Trinité - 11 juillet 1723

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 186 « Ärgre dich, o Seele, nicht »

1. Choeur « Ärgre dich, o Seele, nicht »

2. Récitatif de basse « Die Knechtsgestalt die Not der Mangel »

3. Air de basse « Bist du der mir helfen soll »

4. Récitatif et Arioso de ténor « Ach dass ein Christ so sehr »

5. Air de ténor « Mein Heiland lässt sich merken »

6. Choral « Ob sich’s anliess als wollt er nicht »

7. Récitatif de basse « Es ist die Welt die grosse Würstenei »

8. Air de soprano « Die Armen will der Herr umarmen »

9. Récitatif d’alto « Nun mag die Welt mit ihrer Lust vergehen »

10. Duo soprano et alto « Lass Seele kein Leiden »

11. Choral « Die Hoffnung wart’ der rechten Zeit »

Katharine Fuge, soprano

Richard Wyn Roberts, contre-ténor

Kobie van Rensburg, ténor

Stephan Loges, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Enregistrement de concert à Haddington, 5&6 août 2000

Disque : Soli Deo Gloria SDG 156 (2009)

Retrouvez la traduction de cette cantate en suivant ce lien