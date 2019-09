La Cantate BWV 17 " Wer Dank opfert, der preiset mich "

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 17 « Wer Dank opfert, der preiset mich »

1. Chœur « Wer Dank opfert, der preiset mich »

2. Récitatif d’alto « Es muss die ganze Welt ein stummer Zeuge werden »

3. Air de soprano « Herr deine Güte reicht so weit der Himmel ist »

4. Récitatif de ténor « Eine aber unter ihnen da er sahe »

5. Air de ténor « Weich Übermass der Güte »

6. Récitatif de basse « Sieh meinen Willen an ich kenne was ich bin »

7. Choral « Wie sich ein Vater erbarmet »

Stefan Kahle, contre-ténor

Wolfram Lattke, ténor

Tobias Berndt, basse

Choeur de l’Eglise Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre baroque de Saxe Direction Gotthold Schwarz

Disque : Accentus Music ACC 30471 (2018)

, © Accentus

Retrouvez les paroles et la traduction de la CantateBWV 17