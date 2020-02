La Cantate BWV 159 « Sehet, wir geh’n hinauf gen Jerusalem »

Cantate BWV 159 - Dimanche de la Quinquagésime - 27 février 1729 (Leipzig)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 159 « Sehet, wir geh’n hinauf gen Jerusalem »

1. Arioso en duo basse et alto « Sehet ! »

2. Air d’alto et choral de soprano « Ich folge dir nach »

3. Récitatif de ténor « Nun will ich mich »

4. Air de basse « Es ist vollbracht »

5. Choral « Jesu deine Passion »

Matthew White, contre-ténor

Jan Kobow, ténor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901998 (2009)

, © HM

Retrouvez la traduction de cette cantate en suivant ce lien