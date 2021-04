La Cantate BWV 146 « Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen / Il nous faut traverser maintes tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu » - 3e Dimanche après Pâques (Jubilate) - 18 avril 1728.

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 146 « Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen »

1. Sinfonia

2. Chœur « Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen »

3. Air d’alto « Ich will nach dem Himmel zu »

4. Récitatif de soprano « Ach ! wer doch schon im Himmel wär ! »

5. Air de soprano « Ich säe meine Zähren »

6. Récitatif de ténor « Ich bin bereit »

7. Duo ténor et basse « Wie will ich mich freuen »

8. Choral « Freu dich sehr, on meine Seele »

Rachel Nicholls, soprano

Robin Blaze, contre-ténor

Gerd Türk, ténor

Peter Kooij, basse

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS SACD 1791 (2009)

Retrouvez la traduction de la cantate en suivant ce lien