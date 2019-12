La Cantate BWV 131 « Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir »

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 131 « Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir »

1. Chœur « Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir »

2. Air de basse et Choral « So du willt Herr Sünde zurechnen »

3. Chœur « Ich harre des Herrn »

4. Air de contre-ténor et Choral « Meine Seele wartet auf den Herrn »

5. Chœur « Israel hoffe auf dem Herrn »

Kristen Witmer, soprano

Daniel Elgersma, contre-ténor

Sebastian Myrus, basse

Ensemble Vox Luminis

Direction Lionel Meunier

Disque : Alpha 258 (2016)

Retrouvez la traduction de cette cantate en suivant ce lien