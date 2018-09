Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 95 : « Christus der ist mein Leben »

1. Chœur et récitatif de ténor « Christus der ist mein Leben »

2. Récitatif de soprano « Nun, falsche Welt »

3. Air de soprano « Valet will ich dir geben »

4. Récitatif de tenor “Ach könnte mir doch bald so wohl geschehn”

5. Air de tenor “Ach, schlage doch bald, selge Stunde”

6. Récitatif de basse “Denn ich Weiss dies”

7. Choral « Weil du vom Tod erstanden bist »

Julia Sophie Wagner, soprano

Charles Daniels, ténor

Matthias Helm, basse

Choeur et orchestre de la Bach-Stiftung de Saint-Gall, Rudolf Lutz (dir.)

Disque : J.S. Bach-Stiftung B664 (2018)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien