La Cantate BWV 93 « Wer nur den lieben Gott lässt walten / Celui qui laisse Dieu régner sur sa vie » - 9 juillet 1724 (Leipzig) - 5e Dimanche après la Trinité (Leipzig).

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 93 « Wer nur den lieben Gott lässt walten »

1. Chœur « Wer nur den lieben Gott lässt walten »

2. Récitatif de la basse « Was helfen uns die schweren Sorgen ? »

3. Air du ténor « Man halte nur ein wenig stille »

4. Duo soprano et alto « Er kennt die rechten Freudesstunden »

5. Récitatif du ténor « Denk nicht in deiner Drangsallhitze »

6. Air de soprano « Ich will auf den Herren schaun »

7. Choral « Sing, bet und geh auf Gottes Wegen »

Agnès Mellon, soprano

Charles Brett, contreténor

Howard Crook, ténor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin VC 7593202 (1993)

