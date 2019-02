Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 81 « Jesus schläft, was soll ich hoffen »

1. Air d’alto « Jesus schläft was soll ich hoffen »

2. Récitatif de tenor « Herr warum trittest du so ferne »

3. Air de ténor « Die schäumenden Wellen »

4. Arioso de basse « Ihr Kleingläubigen »

5. Air de basse « Schweig aufgetürmtes Meer »

6. Récitatif d’alto « Wohl mir mein Jesus spricht »

7. Choral « Unter deinen Schirmen »

Guro Hjemli, soprano

Roswitha Muller, contralto

Bernhard Berchtold, tenor

Matthias Friedrich Wolf, basse

Renate Steinmann, premier violon

Orchestre de la Fondation Bach de Saint-Gall, Rudolf Lutz (dir.)

Volume 1 de l’intégrale discographique

Disque : SUISA A909 (2011)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien