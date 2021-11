La Cantate BWV 75 « Die Elenden sollen essen / Les pauvres auront à manger » - 30 mai 1723 (Leipzig) - 1er dimanche après la Trinité

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 75 « Die Elenden sollen essen » (Partie 1)

1. Chœur « Die Elenden sollen essen »

2. Récitatif de basse « Was hilft des Purpurs Majestät »

3. Air de ténor « Mein Jesus soll mein alles sein »

4. Récitatif de ténor « Gott stürzet und erhöhet in Zeit und Ewigkeit »

5. Air de soprano « Ich nehme mein Leben mit Freuden auf mich »

6. Récitatif de soprano « Indes schenkt Gott ein gut Gewissen »

7. Choral « Was Gott tut da sist wohlgetan »

8. Sinfonia

9. Récitatif d’alto « Nur eines kränkt ein christliches Gemüte »

10. Air d’alto « Jesus macht mich geistlich reich »

11. Récitatif de basse « Wer nur in jesu bleibt »

12. Air de basse « Mein Herze glaubt und liebt »

13. Récitatif de ténor « O Armut der kein Reichtum gleicht »

14. Choral « Was Gott tut da sist wohlgetan »

Carolyn Sampson, soprano

Daniel Taylor, contreténor

Mark Padmore, ténor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901843 (2005)

