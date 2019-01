Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 73 « Herr, wie du willt, so schicks mit mir »

1. Choral avec récitatifs « Herr, wie du willt, so schicks mit mir »

2. Air de ténor « Ach, senke doch den Geist der Freuden »

3. Récitatif de basse « Ach, unser Wille bleibt verkehrt »

4. Air de basse « Herr, so du willt »

5. Choral « Das ist des Vaters Wille »

Barbaba Schlick, soprano

Gérard Lesne, alto

Howard Crook, ténor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin VC 759237-2 (1992)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien