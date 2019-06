Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 44 « Sie werden euch in den bann tun (I) »

1. Duo ténor et basse « Sie werden euch in den bann tun »

2. Choeur « Es kommt aber die Zeit »

3. Air d’alto « Christen müssen auf der Erden »

4. Air de ténor « Ach Gott wie manches Herzeleid »

5. Récitatif de basse « Es sucht der Antichrist »

6. Air de soprano « Es ist und bleibt der Christen Trost »

7. Choral « So sein un Seele »

Dorothee Mields, soprano

Thomas Hobbs, tenor

Damien Guillon, contre-ténor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Phi LPH012 (2013)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien