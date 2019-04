Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden »

1. Sinfonia (instrumentale)

2. Choeur « Christ lag in Todesbanden »

3. Duo soprano et alto « Den Tod niemand zwingen kunnt »

4. Air de ténor « Jesus Christus Gottes Sohn »

5. Chœur « Es war ein wunderlicher Krieg »

6. Air de basse « Hier ist das rechte Osterlamm »

7. Duo soprano et ténor « So feiern wir das hohe Fest »

8. Choral « Wir essen und leben wohl »

Chœur Monteverdi

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 128 (2007)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien