La Cantate BWV 32 « Liebster Jesu mein Verlangen / Bien aimé Jésus, toi vers qui j’aspire » / Concerto in dialogo - 13 janvier 1726 (Leipzig) - 1er dimanche après l’Epiphanie.

Jean-Sébastien BACH

Cantate (Concerto in dialogo) BWV 32 « Liebster Jesu mein Verlangen »

1. Air de soprano « Liebster Jesu mein Verlangen »

2. Récitatif de basse « Was ist’s dass du mich gesuchet »

3. Air de basse « Hier in meines Vaters Stätte »

4. Dialogue soprano et basse « Ach heiliger und grosser Gott »

5. Duetto soprano et basse « Nun verschwinden alle Plagen »

6. Choral « Mein Gott öffne mir die Pforten »

Walter Gambert, soprano garçon

Max van Egmond, basse

Chœur de garçons de Hanovre

Leonhardt-Consort

Direction Gustav Leonhardt

Enregistrement de 1974

Disque : Teldec 835035 (1986)

