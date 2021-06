La Cantate BWV 30 « Freue dich, erlöste Schar ! / Réjouis-toi, légion rachetée ! » - Saint Jean-Baptiste (24 juin) - 24 juin 1738.

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 30 « Freue dich, erlöste Schar ! »

1. Chœur « Freue dich, erlöste Schar ! »

2. Récitatif de basse « Wir haben rast und des Gesetzes Last »

3. Air de basse « Gelobet sei Gott, gelobet sein Namen »

4. Récitatif d’alto « Der Herold kommt und meldt den König an »

5. Air d’alto « Kommt, ihr angefochtnen Sünder »

6. Choral « Eine Stimme lässt sich hören »

7. Récitatif de basse « So bist du denn mein Hiel bedacht »

8. Air de basse « Ich will nun hassen und alles lassen »

9. Récitatif de soprano « Und obwohl sonst der Unbestand »

10. Air de soprano « Eilt ihr Stunden kommt herbei »

11. Récitatif de ténor « Geduld, der angenehme Tag »

12. Chœur « Freue dich, geheilgte Schar »

Joanne Lunn, soprano

Wilke Brummelstroete, mezzo-soprano

Paul Agnew, ténor

Dietrich Henschel, basse

Choeur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG (2000)

Retrouvez la traduction de la cantate en suivant ce lien