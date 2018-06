♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 30 "Freue dich, erlöste Schar !"

Première partie :

1. Choeur « Freue dicn erlöste Schar »

2. récitatif de basse « Wir haben Rast »

3. Aria de basse « Gelobet sei Gott, gelobet sein name »

4. Récitatif de l’alto « Kommt, ihr angefocht’nen Sünder »

5. Air de l’alto « Kommt ihr angefochtnen Sünder »

6. Choral « Eine Stimme lässt sich hören in der Würste weit und breit »

Deuxième partie :

7. Récitatif de la basse « So bist du denn, mein Heil, bedacht »

8. Aria de basse « Ich will nun hassen und Alles lassen »

9. Récitatif de soprano “Und obwohl sonst der Unbestand dem schwachen Menschen ist verwandt »

10. Air de soprano « Eilt, ihr Stunden, kommt herbei »

11. Récitatif de ténor « Geduld ! der angenehme Tag »

12. Chœur « Freue dich, geheil’gte Schaar »

Sandrine Piau, soprano

Bogna Bartosz, contralto

Jörg Dürmüller, ténor

Klaus Mertens, basse

Chœur et Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Challenge Classics CC72222 (2006)

