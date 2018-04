♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 249 "Kommt, eilet und laufet" (Oratorio de Pâques)

1. Sinfonia (instrumentale)

2. Adagio (instrumental)

3. Chœur : « Kommet eilet und laufet »

4. Récitatif de Marie-Madeleine, Marie, Pierre et Jean « O kalter Männer Sinn »

5. Air de Marie (soprano) « Seele deine Spezereien »

6. Récitatif de Pierre, Jean et Marie-Madeleine « Hier ist die Gruft »

7. Air de Pierre (ténor) « Sanfte soll mein Todeskummer »

8. Récitatif de Marie-Madeleine et Marie « Indessen seufzen wir »

9. Air de Marie-Madeleine (alto) « Saget, saget mir geschwinde »

10. Récitatif de Jean « Wir sind erfreut »

11. Chœur « Preis und Dank »

Ilse Eerens, soprano

Michael Chance, alto

Markus Schäfer, ténor

David Wilson-Johnson, basse

Pieter Jan Belder, orgue

Cappella Amsterdam

Orchestre du XVIIIe siècle, Frans Brüggen (dir.)

Disque : Glossa GCD 921115 (2012)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien.