Cantate BWV 214 « Tönet, ihr Pauken ! Erschallet, Trompeten ! »

Jean-Sébastien Bach

Cantate « Tönet, ihr Pauken ! Erschallet, Trompeten ! » BWV 214

1. Choeur « Tönet, ihr pauken ! Erschallet, Trompeten ! »

2. Récitatif de ténor « Heut ist der Tag »

3. Air de soprano « Blast die wohlgegriffnen Flöten »

4. Récitatif de soprano « Mein knallendes Metall »

5. Air d’alto « Fromme Musen ! Meine Glieder ! »

6. Récitatif d’alto « Unsre Königin im Lande »

7. Air de basse « Kron und Preis gekrönter Damen »

8. Récitatif de basse « So dringe in das weite Erdenrund »

9. Choeur « Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie Zedern ! »

Carolyn Sampson, soprano

Ingeborg Danz, alto

Mark Padmore, tenor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901860 (2005)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien