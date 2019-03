Cantate BWV 213 « Lasst uns sorgen, lasst uns wachen »

Jean-Sébastien Bach

Cantate « Lasst uns sorgen, lasst uns wachen » BWV 213

1. Chœur « Lasst uns sorgen lasst uns wachen »

2. Récitatif d’Hercule « Und Wo ? Wo ist die rechte Bahn ? »

3. Air de la Volupté “Schlafe mein Liebster und pfege der Ruh »

4. Récitatif de la Volupté et de la Vertu « Auf ! folge meiner Bahn »

5. Air d’Hercule « Treues Echo dieser Orten »

6. Récitatif de la Vertu « Mein hoffnungsvoller Held ! »

7. Air de la Vertu « Auf meinen Flügeln sollst du schweben »

8. Récitatif de la vertu « Die weiche Wollust locket zwar »

9. Air d’Hercule « Ich will dich nicht hören »

10. Récitatif d’Hercule et de la Vertu « Geliebte Tugend, du allein »

11. Duetto d’Hercule et de la Vertu « Ich bin deine, du bist meine »

12. Récitatif de Mercure « Schaut, Götter, dieses ist ein Bild »

13. Chœur avec Mercure « Lust der Völker, Lust der Deinen »

Efrat Ben-Nun, La Volupté (soprano)

Andreas Scholl, Hercule (contre-ténor)

James Taylor, La Vertu (ténor)

Klaus Häger, Mercure (basse)

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für alte Musik de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901544 (1996)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien