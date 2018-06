♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 212 "Mer hahn en neue Oberkeet" dite "Cantate des paysans"

1. Ouverture instrumentale

2. Aria duetto soprano et basse « Mer hahn en neue Oberkeet »

3. Récitatif soprano et basse « Nu, Mieke, gib dein Guschel immer her »

4. Aria de soprano « Ach, es schmeckt doch gar zu gut »

5. Récitatif de basse « Der Herr ist gut : Allein der Schösser »

6. Aria de basse « Ach, Herr Schösser, geht nicht gar zu schlimm ! »

7. Récitatif de soprano « Es bleibt dabei »

8. Aria de soprano « Unser trefflicher »

9. Récitatif de soprano et basse « Er hilft uns allen, alt und jung »

10. Aria de soprano « Das ist galant »

11. Récitatif de basse « Und unsre gnädge Frau »

12. Aria de basse « Fünfzig Taler bares Geld »

13. Récitatif de soprano « Im Ernst ein Wort ! »

14 . Aria de soprano « Klein-Zschocher müsse »

15. Récitatif de basse « Das ist zu klug vor dich »

16. Aira col Corne de chasse pour basse « Es nehme zehntausend Dukaten »

17. Récitatif de soprano « Das klingt zu liederlich »

18. Aria de soprano « Gib, Schöne »

19. Récitatif de basse « Du hast wohl recht »

20. Aira de basse « Wachstum sei feste »

21. récitatif de soprano et basse « Und damit sei es auch genung »

22. Aria de soprano « Und dass ihr’s alle wisst »

23. Récitatif de soprano et basse « Mein Schatz, erraten ! »

24. Chœur avec soprano et basse « Wir gehn nun, wo der Tudelsack »

Mojca Erdmann, soprano

Dominik Wörner, basse

Kiyomi Suga, traverso

Nobuaki Fukukawa, cor

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS 2191 (2016)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien