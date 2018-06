Cantate BWV 211 "Schweigt stille, plaudert nicht, übenden Caffe" dite "Cantate du café"

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 211 “Schweigt stille, plaudert nicht, überden Caffe”

1. Récitatif du ténor (narrateur) « Schweigt stille, plaudert nicht »

2. Air de basse (Schlendrian) « Hat man nicht mit seinen Kindern »

3. Récitatif de basse (Schlendrian) et de soprano (Liesgen) « Du böses Kind »

4. Air de soprano (Liesgen) « Ei ! Wie schmeckt der Coffee süsse »

5. Récitatif de basse (Schlendrian) et de soprano (Liesgen) « Wenn du mir nicht den Coffee lässt »

6. Air de basse (Schlendrian) « Mädchen, die von harten Sinnen »

7. Récitatif de basse (Schlendrian) et de soprano (Liesgen) « Nun folge, was dein Vater spricht ! »

8. Air de soprano (Liesgen) « Heute noch, Lieber Vater, tut es doch ! »

9. Récitatif du ténor (narrateur) « Nun geht und sucht der alte Schlendrian »

10. Terzetto soprano (Liegen), ténor (narrateur) et basse (Schlendrian) « Die Katze lässt das Mausen nicht »

Emma Kirby, soprano

Rogers Covey-Crumps, ténor

David Thomas, baryton

Academy of Ancien Music, Christopher Hogwood (dir.)

Disque : Oiseau-Lyre 417621-2 (1987)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien

Le Bach Du Dimanche 10 juin 2018