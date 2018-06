Cantate BWV 208 "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd" dite "Cantate de la chasse"

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 208 “Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd”

1. Récitatif de Diana “Was mir behagt ist nur die muntre Jagd”

2. Air de Diana “Jagen ist die Lust der Götter”

3. Récitatif d’Endymion « Wie schönste Göttin wie »

4. Air d’Endymion « Willst du dich nicht mehr ergötzen »

5. Récitatif de Diana et Endymion “Ich liebe dich zwar noch”

6. Récitatif de Pan « Ich der ich sonst ein Gott »

7. Air de Pan « Ein Fürst ist seines Landes Pan »

8. Récitatif de Pales « Soll denn der Pales Opfer hier das letzte sein »

9. Air de Pales « Schafe können sicher werden »

10. Récitatif de Diana « So stimmt mit ein »

11. Quatuor « Lebe Sonne dieser Erden »

12. Duo Diane et Endymion « Entzücket uns beide »

13. Air de Pales « Weil die wollenreichen Herden »

14. Air de Pan « Ihr Felder und Auen »

15. Quatuor « Ihr lieblichste Blicke ihr freudige Stunden »

Sibylla Rubens, soprano

Eva Kirchner, soprano

James Taylor, ténor

Matthias Goerne, basse

Gächiger Kantorei Stuttgart

Bach Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling (dir.)

Disque : Hännsler Classic 92065 (1999)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien.