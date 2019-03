Cantate BWV 205 « ZerreiBet, zersprenget, zerstümmert die Gruft »

Jean-Sébastien Bach

Cantate « ZerreiBet, zersprenget, zerstümmert die Gruft »

(Der Zufriedengestellte Äolus / Eole apaisé) BWV 205

1. Chœur des vents « Zerreisset, zersprenget, zertrummert die Gruft »

2. Récitatif d’Eole « Ja ! Ja ! Die Stunden sind nunmehro nah »

3. Air d’Eole « Wie will ich lustig lachen »

4. Récitatif de Zéphyr « Gefürch’te Äolus »

5. Air de Zéphyr « Frische Schatten, meine Freude »

6. Récitatif d’Eole « Beinahe wirst du mich bewegen »

7. Air de Pomone « Können nicht die roten Wangen »

8. Récitatif de Pomone et Pallas « So willst du, grimmger Äolus »

9. Air de Pallas « Angenehmer Zephyrus »

10. Récitatif de Pallas et Eole « Mein Äolus, Ach ! »

11. Air d’Eole « Zurükke, Zurrücke, geflügelten Winde »

12. Récitatif de Pallas, Pomone et Zéphyr « Was Lust ! Was Freude ! »

13. Duetto de Pomone et Zéphyr « Zweig und Äste »

14. Récitatif de Pallas « Ja, ja ! Ich lad euch selbst zu dieser Feier ein »

15. Choeur « Vivat August, August Vivat ! »

Céline Scheen, Pallas (soprano)

Clint Van der Linde, Pomone (contre-ténor)

Makoto Sakurada, Zéphyr (ténor)

Christian Immler, Eole (basse)

Chœur de Chambre de Namur

Les Agrémens, Leonardo Garcia-Alarcon (dir.)

Disque : Ambronay AMY031 (2012)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien