La Cantate BWV 20 « O Ewigkeit, du Donnerwort II / O Éternité, parole foudroyante ! » - 11 juin 1724 (Leipzig) - 1er dimanche après la Trinité.

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 20 « O Ewigkeit, du Donnerwort » (II)

Première partie

1. Chœur « O Ewigkeit, du Donnerwort »

2. Récitatif du ténor « Kein Unglück ist in aller Welt zu finden »

3. Air du ténor « Ewigkeit, du machst mir bange »

4. Récitatif de basse « Gesetzt, es dau’rte der Verdammlen Qual »

5. Air de basse « Gott ist gerecht in seinen Werken »

6. Air d’alto « O Mensch, errette deine Seele »

7. Choral (chœur) « Solange in Gott im Himmel lebt »

Michael Chance, contre-ténor

Paul Agnew, ténor

Klaus Mertens, basse

Chœur baroque d’Amsterdam

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Erato 8573-80220-2 (2000)

(Volume 10 de l’intégrale)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Retrouvez la traduction de la cantate en suivant ce lien