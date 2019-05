Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 166 « Wo gehest du hin ? »

1. Air de basse « Wo gehest du hin ? »

2. Air de ténor « Ich will an den Himmel denken »

3. Chœur (pupitre des sopranos) « Ich bitte dich, Herr Jesu Christ »

4. Récitatif de la basse « Gleichwie die Regenwasser blad verflieBen »

5. Air d’alto « Man nehme sich an acht »

6. Choral « Wer weiss, wie nahe mir mein Ende »

Bernhard Landauer, contre-ténor

Christoph Prégarden, ténor

Klaus Mertens, basse

Choeur et Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Erato 3984-27315-2 (1999)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien