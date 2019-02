Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 144 « Nimm was dein ist, und gehe hin »

1. Choeur « Nimm was dein ist, und gehe hin »

2. Air d’alto « Murre nicht, Lieber Christ »

3. Choral « Was Gott tut das ist wohlgetan »

4. Récitatif du tenor « Wo die Genügsamkeit regiert »

5. Air de soprano « Genügsamkeit ist ein Schatz »

6. Choral « Was mein Gott will das g’scheh allzeit »

Yukari Nonoshita, soprano

Robin Blaze, contre-ténor

Gerd Türk, tenor

Peter Kooy, basse

Bach Collegium du Papon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS CD-1221 (2001)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien