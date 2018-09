Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 138 « Warum betrübst du dich, mein Herz »

1. Chœur avec récitatif de ténor et haute-contre « Warum betrübst du dich, mein Herz »

2. Récitatif de basse « Ich bin veracht »

3. Chœur et récitatif de soprano et haute-contre « Er kann und will dich lassen nicht »

4. Récitatif de ténor « Ach süsser Trost »

5. Air de basse « Auf Gott steht meine Zuversicht »

6. Récitatif de haute-contre « Ei nun so will ich auch recht sanfte ruhn »

7. Choral « Weil du mein Gott und Vater bist »

Hana Blazikova, soprano

Damien Guillon, haute-contre

Thomas Hobbs, ténor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Outhere LPH006 (2012)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien